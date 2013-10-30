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Öğünler Tartlar ve Paylar Çikolatalı cheesecake tarifi

Çikolatalı Cheesecake Tarifi

ORTA

Çikoolatalı cheesecake tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz.Çikolatalı cheesecake nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Öncelikle tabanı için bisküvi ve tereyağını robottan geçirin. 26 cm' lik kelepçeli bir kalıbın dibine bu karışımı elinizle bastırarak, her tarafını kaplayacak şekilde yayın.
  • 2
    Üzeri için krem peyniri mikserle çırpın. Daha sonra krema, yumurta, toz şeker ve vanilyayı ilave edip, mikserin en hızlı devrinde 5-6 dakika çırpın.
  • 3
    Bisküvili tabanın üzerine yayın ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1 saat pişirin. Pudingi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve çikolatayı içine atıp, karıştırarak erimesini sağlayın.
  • 4
    Cheesecake soğuduktan sonra üzerine çikolatalı pudingi dökün. 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın

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