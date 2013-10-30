Çikolatalı Cheesecake Tarifi
Çikoolatalı cheesecake tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz.Çikolatalı cheesecake nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle tabanı için bisküvi ve tereyağını robottan geçirin. 26 cm' lik kelepçeli bir kalıbın dibine bu karışımı elinizle bastırarak, her tarafını kaplayacak şekilde yayın.
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2
Üzeri için krem peyniri mikserle çırpın. Daha sonra krema, yumurta, toz şeker ve vanilyayı ilave edip, mikserin en hızlı devrinde 5-6 dakika çırpın.
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3
Bisküvili tabanın üzerine yayın ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1 saat pişirin. Pudingi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve çikolatayı içine atıp, karıştırarak erimesini sağlayın.
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4
Cheesecake soğuduktan sonra üzerine çikolatalı pudingi dökün. 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın
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