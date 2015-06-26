Cevizli ve Çikolatalı Tart
Cevizli ve çikolatalı tart, sofralarınıza lezzet katacak bir tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp, yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra hamuru merdane ile açıp, 26 cm çapındaki tart kalıbına yerleştirin.
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2
İç malzemesi için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Cevizli harcı hamurun içine yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Tart soğuyunca üzerini benmari usulü erittiğiniz çikolata ile kaplayın. Rendelenmiş çikolata ve vişne ile süsleyin.
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