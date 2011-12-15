Bademli Tartölet

6 adet orta boy tartölet kalıbını yağlayın. Hamurdan parçalar koparıp, kalıbı kaplayacak şekilde muntazam olarak yerleştirin. 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Çıkarıp soğumaya bırakın. Sos için kremayı mikserle çırpın. İyice kabarınca üzerine bal ve neskafeyi ilave edip, iyice çırpın.