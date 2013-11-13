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Türk Kahveli Tiramisu Tarifi

Türk Kahveli Tiramisu Tarifi
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Türk kahvesi içmeden duramayanlar için Türk kahveli tiramisu tarifi... Malzemeleri fazla gibi gözükse de tadıyla sizi büyüleyecek Türk kahveli tiramisu nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Öncelikle Türk kahvesi, süt ve toz şekeri karıştırıp, bir kenara alın. Krema için jelatini soğuk suda en az 1 saat ıslatın. Süt, jelatin, toz şeker, krema, labne peyniri ve vanilyayı mikserle iyice çırpın.
  • 2
    Buzdolabında yarım saat bekletin. Hazırladığınız kahveli sütle bisküvilerin yarısını teker teker ıslatarak orta büyüklükte bir cam kabın dibine dizin. Üzerine kremanın yarısını boşaltın ve spatula ile düzeltin.
  • 3

    Ceviz ve kırılmış çikolatayı serpiştirin. Aynı işlemi tekrarlayın ve üzerine Türk kahvesi serpip, nar taneleri ile süsleyin. Donması için buzdolabında en az 4 saat bekletin. Daha sonra dilimleyerek, servis yapın.

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