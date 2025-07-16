Sütlü Kadayıf

6-7 cm çapında küçük bir kasenin içine sıkıştırmadan bir miktar kadayıf doldurun (kenarları hafifçe dışa doğru sarkmalı). Bir tatlı kaşığı dolusu ceviz ilave edip kenarlara doğru sarkan kadayıfı cevizin üzerine doğru kapatın. Bu şekilde hazırladığınız kadayıfı içine sadeyağ sürülmüş 35-40 cm çapında bir tepsiye ters çevirip yerleştirin. Malzeme bitene kadar işlemi tekrarlayın.