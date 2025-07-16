Sütlü Kadayıf
Kıtır kadayıf ile yumuşacık muhallebinin buluştuğu Sütlü Kadayıf, hafifliğiyle şerbetli tatlılara lezzetli bir rakip!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kadayıfı parmak uçlarınızla birbirinden ayırıp havalandırın. Sadeyağı kısık ateşte eritin. Ocaktan alıp ılınmasını sağlayın. Sadeyağı kadayıfın üzerine döküp iyice karıştırın.
-
2
6-7 cm çapında küçük bir kasenin içine sıkıştırmadan bir miktar kadayıf doldurun (kenarları hafifçe dışa doğru sarkmalı). Bir tatlı kaşığı dolusu ceviz ilave edip kenarlara doğru sarkan kadayıfı cevizin üzerine doğru kapatın. Bu şekilde hazırladığınız kadayıfı içine sadeyağ sürülmüş 35-40 cm çapında bir tepsiye ters çevirip yerleştirin. Malzeme bitene kadar işlemi tekrarlayın.
-
3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.
-
4
Şerbet için süt ve şekeri tencerede karıştırıp 10 dakika kaynatın. Fırından çıkardığınız kadayıfı ve sütü iyice soğuyana kadar bekletin. Şekerli sütü kadayıfların üzerine gezdirerek dökün. Bir saat dinlendirin. Üzerine Antep fıstığı serpip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler