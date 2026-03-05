Tiramisu Ev

Bir kaseye jelatini koyun. Üzerine suyu ekleyip karıştırın. Şişmedi için 5 dakika bekletin. Kısık ateşte ya da benmaride eritin. Ilındıktan sonra kremaya ip gibi akıtarak ekleyin. Labne peynirini ve vanilyayı da ilave edip yeniden mikser ile karıştırın. Sıkma torbasına aktarın.