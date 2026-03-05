Videolu: Tiramisu Ev
Sofralarınızın neşesini tatlı bir oyunla buluşturan bu Tiramisu Ev, kahvenin derin aroması ve yumuşacık kremasıyla kutlama ruhunu tabağa taşıyor. Akşamlara yakışan, paylaşması keyifli bu eğlenceli tatlı; sofrada sürpriz yaratmak isteyenler için.
Tiramisu Ev Yapmak İçin Gerekli Malzemeler
Kolay Tiramisu Ev Yapılışı
-
1
Kreması için derin bir kabın içine krema, ve pudra şekerini koyun. Mikser ile koyulaşana kadar çırpın.
-
2
Bir kaseye jelatini koyun. Üzerine suyu ekleyip karıştırın. Şişmedi için 5 dakika bekletin. Kısık ateşte ya da benmaride eritin. Ilındıktan sonra kremaya ip gibi akıtarak ekleyin. Labne peynirini ve vanilyayı da ilave edip yeniden mikser ile karıştırın. Sıkma torbasına aktarın.
-
3
Filtre kahveyi derin bir kaba alın. Kedidillerini kahveye çok kısa süreli batırıp çıkarın. Çok yumuşamamalı. Çatı için kullanılacak 8 adet kedidilini kahveye batırmayın.
-
4
Kedili bisküvileri dizeceğiniz tabağın tabanına 3 şerit halinde krema sıkın. Üzerlerine kahveye batırdığınız kedili dizin. Üzerlerine yeniden krema sıkın.
-
5
Kat kat bisküvi ve kremayı tekrarlayarak duvarları oluşturun. Üst kısımda üçgen formu verecek şekilde bisküvileri dizin. Çatı için sağ tarafa ve sol tarafa 4'er adet kedidilini eğimli şekilde yerleştirin. Üzerlerine fırçaya batırdığınız kahveden sürün.
-
6
Tatlıyı buzdolabında en az 3 saat dinlendirin. Servisten hemen önce üzerine eleyerek kakao ve pudra şekeri serpin. Soğuk olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Zeytinli & Hurmalı Tatlar
- İnci Bak'tan Davet Menüsü
- Danilo Zanna ile İtalya Mutfağı
ve Daha Fazlası ...ABONE OL