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Sakızlı Muhallebi

Sakızlı Muhallebi
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Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile sakızlı muhallebi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tereyağı ve unu derin bir tencerede sürekli karıştırarak kavurun. Sütü yavaşça ilave edin ve koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin. Toz şeker ekleyin ve dövülmüş damla sakızını katın. Karışımı mikserle 15-20 dakika çırpın.
  • 2
    Bir kupa 2-3 yemek kaşığı muhallebi koyup, üzerine küçük parçalara ayırdığınız bisküvi ve çilek yerleştirin. Tekrar 2 yemek kaşığı muhallebi, bisküvi ve çilek koyun. Diğer kupları da aynı şekilde hazırlayın ve buzdolabında soğuması için 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.

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