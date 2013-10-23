Sakızlı Muhallebi

Bir kupa 2-3 yemek kaşığı muhallebi koyup, üzerine küçük parçalara ayırdığınız bisküvi ve çilek yerleştirin. Tekrar 2 yemek kaşığı muhallebi, bisküvi ve çilek koyun. Diğer kupları da aynı şekilde hazırlayın ve buzdolabında soğuması için 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.