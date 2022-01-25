Kolay Tiramisu
Hem zamandan kazandıran hem de konuklarınıza nefis bir ikramda bulunmak istediğinizde de kurtarıcılarınızdan biri olacak nefis tarifimize davetlisiniz. İşte iştah açıcı görüntüsü ve lezzetiyle kolay tiramisu tarifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütün büyük bir kısmına şekerin de büyük bir kısmını ekleyerek bir tencerede ısıtın. Isıya dayanıklı bir kasenin içinde sütün kalanı, şekerin kalanı, un, yumurtala sarıları ve vanilyayı pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
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2
Sütlü şeker karışımı ısınmaya başladığında yumurtalı karışıma bir miktar ekleyip çırpmaya devam edin. Ilınan yumurtalı karışımı tencereye ilave edip iyice karıştırın.
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3
Baloncuklar çıkmaya başladığında tencereyi ocağın üzerinden alın. Küp kesilmiş tereyağını ekleyip tereyağı eriyene kadar çırpın. Ilındığında üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına kaldırın.
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4
Şurup için, kahve, kaynar su ve şekeri bir kasenin içinde karıştırıp hazırlayın. Soğumaya bırakın.Mascarpone peynirli kremayı hazırlamak için öncelikle kahveli su ve vanilyalı kremanın soğuk olması gerekiyor.
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5
Soğuk kremayı bir cam kasenin içine alın. Pudra şekerini ekleyin ve kabarıp sertleşene kadar çırpın. Vanilyalı kremayı buzdolabından alıp mascarpone peynirini ekleyin.
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6
Kremalı pudra şekerini de ilave edip karıştırın. Pürüzsüz olana kadar çırpın. Kedidili bisküvilerin yarısını hızlıca kahveli suya batırıp kalıba dizin. Üzerine kremanın yarısını yayın.
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7
Kalan kedidili bisküvileri de kahveli suya batırdıktan sonra kremanın üzerine dizin. Kalan kremayı ekleyip üzerini düzgün bir hale getirmek için spatula ile çalışın. Kabın üzerini streç folyo ile kapatıp 5-6 saat buzdolabında dinlendirin. Sürenin sonunda bolca kakao serpin. Servis yapın.
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