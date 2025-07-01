Astarlı Sütlaç
Klasik sütlaca zarif bir yorum: Astarlı sütlaçla sofralarınıza nostalji ve görsel şölen katacaksınız.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütlaç için tencereye sütü alın. Orta ateşte pişmeye bırakın. Yıkanıp, süzülen pirinci süte ilave edin. Süt kaynadıktan sonra ocağın altını mum ışığı görünümü alana kadar iyice kısın. 50-60 dakika pişirin. Pişmeye yakın gül suyu ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp servis bardaklarına, üzerlerinden iki parmak boşluk kalacak şekilde pay edin. Soğumaya bırakın.
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2
Sütlacın üzerine zerde eklendiğinde birbirine karışmaması için sütlacı servis kaselerine aldıktan sonra uzun süre bekletin. Vaktiniz varsa 1 gün buzdolabında bekletin.
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3
Zerde için aspiri sıcak su içinde rengini verene kadar bekletin. İyice yıkanıp süzülen pirinci tencereye ekleyin. Su ilave edip pirinç yumuşayana kadar çok kısık ateşte 30-35 dakika pişirin. Toz şeker ilave edip karıştırın. 10-15 dakika daha pişirin. Pişen zerdeye zerdeçal ekleyin. Önceden ıslatılmış aspiri süzün ve aspir suyunu, çiçek suyunu katıp karıştırın. Ocaktan alın. Zerde soğuduktan sonra yine soğuk sütlaçların üzerlerine ekleyin. Soğuk olarak servis yapın.
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