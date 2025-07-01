Astarlı Sütlaç

Zerde için aspiri sıcak su içinde rengini verene kadar bekletin. İyice yıkanıp süzülen pirinci tencereye ekleyin. Su ilave edip pirinç yumuşayana kadar çok kısık ateşte 30-35 dakika pişirin. Toz şeker ilave edip karıştırın. 10-15 dakika daha pişirin. Pişen zerdeye zerdeçal ekleyin. Önceden ıslatılmış aspiri süzün ve aspir suyunu, çiçek suyunu katıp karıştırın. Ocaktan alın. Zerde soğuduktan sonra yine soğuk sütlaçların üzerlerine ekleyin. Soğuk olarak servis yapın.