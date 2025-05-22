Muhallebili Kadayıf
Kıtır kadayıf ve ipeksi muhallebinin enfes buluşması: Hem hafif hem de lezzet dolu bir tatlı arayanlara özel!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kadayıf, tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alın. Kadayıf tereyağı ile iyice bütünleşene kadar elinizle karıştırın.
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2
Daha sonra porsiyonluk muffin kalıplarına ortası hafif çukur kalacak şekilde yerleştirin. Ardından uygun bir bardak yardımıyla iyice bastırıp kadayıftan kaseler oluşturun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.
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3
Krema için tencereye süt, un, nişasta ve toz şekeri koyun. Kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alın. İlk sıcaklığı geçince vanilya ve labne peynirini ilave edin. Soğuyana kadar ara sıra karıştırın.
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4
İyice soğuyunca krem şantiyi ekleyip tekrar karıştırın. Kadayıf kaselerine muhallebiyi paylaştırın. Buzdolabında soğuyana kadar 1-2 saat dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın
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