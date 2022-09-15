Pratik Trileçe

Balkanların meşhur tatlısı trileçeyi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Bu nefis tatlının orjinal tarifinde 3 farklı süt kullanılıyor. Hafif tadıyla çay saatlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek bu tatlıda dilerseniz çilekli veya frambuazlı sos da tercih edebilirsiniz. Yumuşacık dokuşu ve nefis görünümüyle trileçeyi çok seveceksiniz. Peki evde trileçe nasıl yapılır? İşte tam kıvamında ve kolay trileçe tarifi...