Pratik Trileçe
Balkanların meşhur tatlısı trileçeyi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Bu nefis tatlının orjinal tarifinde 3 farklı süt kullanılıyor. Hafif tadıyla çay saatlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek bu tatlıda dilerseniz çilekli veya frambuazlı sos da tercih edebilirsiniz. Yumuşacık dokuşu ve nefis görünümüyle trileçeyi çok seveceksiniz. Peki evde trileçe nasıl yapılır? İşte tam kıvamında ve kolay trileçe tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek için un, kabartma tozu ve vanilyayı geniş bir kaba eleyin. Başka bir kapta yumurta aklarını mikser ile kabarana kadar çırpın. Tozşeker ekleyip katı bir hal alana kadar çırpmaya devam edin.
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2
Yumurta sarılarını teker teker ekleyin. Un karışımını üç defada, sütü 2 defada yumurtalı karışıma (önce unun 1/3'ünü sonra sütün yarısını, sonra yeniden unun 1/3'ünü sonra sütün kalanını, en son da unun kalanını eklemelisiniz) ekleyin.
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3
Pürüzsüz bir kıvam elde edene dek karıştırın. Kare veya dikdörtgen bir kek kalıbını tereyağı ile iyice yağlayın. Karışımı kek kalıbına alıp, hava kabarcıklarının kalmaması için kalıbın altını birkaç kez tezgâha vurarak hamurun yayılmasını sağlayın.
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4
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Pişen kekin ılınması için bir telin üzerine alın.
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5
Sosu hazırlamak için tüm malzemeyi çırpın. Kekin alt tarafında çatal ile delikler açıp hafif derin bir tepsiye alın. Ardından ılınan kekin üzerine karışımın yarısını dökün ve 10-15 dakika çekmesini bekleyin.
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6
Başka bir tabak yardımı ile ters yüz edip üst kısmına da çatal ile delikler açın. Kalan sosu da üst kısmına dökün. Tekrar 10-15 dakika beklettikten sonra rendelenmiş misket limonu kabuğu ve yabanmersini ile süsleyerek servis yapın.
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