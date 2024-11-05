Videolu: Magnolia Tarifi
Magnolia, sofralarınıza lezzet katacak bir tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, nişasta, toz şeker, yumurta sarısı ve sütü derin bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Ocağa oturtup orta ısıda sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilya ve tereyağını ekleyin.
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2
Kabuk bağlamaması için üzerini streç filmle kapatın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yoğunlaştırmış sütü katıp karıştırın. Soğuk kremayı derin bir kaba alıp mikser yardımı ile çırparak kabartın.
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3
Daha sonra diğer karışıma ilave edin ve spatula yardımı ile aşağıdan yukarıya doğru karıştırın.
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