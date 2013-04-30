Hindistan Cevizli Kup
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile hindistan cevizli kup
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Krem şanti, hindistan cevizi sütü ve yarım su bardağı sütü çırpın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Kalan süt, un, nişasta, toz şeker ve vanilyayı tencereye alıp, kısık ateşte muhallebi kıvamı alana dek karıştırın
-
2
. Koyulaşınca 1-2 dakika pişirip ocaktan alın. Karıştırarak ılınmasını sağlayın. Krem şantili karışımı ve rendelenmiş hindistan cevizinin yarısını ekleyin. İrice kırdığınız bisküvileri kuplara pay edin. Üzerine muhallebiyi paylaştırın. Kalan hindistan cevizini serpiştirip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL