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Hindistan Cevizli Kup

Hindistan Cevizli Kup
ORTA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile hindistan cevizli kup

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Krem şanti, hindistan cevizi sütü ve yarım su bardağı sütü çırpın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Kalan süt, un, nişasta, toz şeker ve vanilyayı tencereye alıp, kısık ateşte muhallebi kıvamı alana dek karıştırın
  • 2
    . Koyulaşınca 1-2 dakika pişirip ocaktan alın. Karıştırarak ılınmasını sağlayın. Krem şantili karışımı ve rendelenmiş hindistan cevizinin yarısını ekleyin. İrice kırdığınız bisküvileri kuplara pay edin. Üzerine muhallebiyi paylaştırın. Kalan hindistan cevizini serpiştirip servis yapın.

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