Fındıklı Profiterol
Fındıklı profiterol, çay saatlerinize lezzet katacak bir sütlü tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Profiterolü paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp kenara alın. Fındıkları yapışmaz yüzeyli tavada kavurduktan sonra kabuklarından temizlenmesi için elinizle iyice ovun. Daha sonra irice kıyın.
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2
Başka bir tavada tereyağını eritip, vanilya ve toz şekeri ekleyerek sürekli karıştırın. Karışım rengi kahverengiye dönüp karamel kıvamını aldığında kremayı ilave edin. Fındıklı harç koyulaşmaya başlayana dek karıştırma işlemini sürdürün.
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3
Ardından 20x20 cm'lik yağlı kağıtla kaplanmış kalıba dökün. Üzerine kıydığınız fındıkları serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin. Rengi açık kahverengi olduğunda fırından çıkartın. Ilınması için oda sıcaklığında bekletin.
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4
Daha sonra buzdolabının alt rafında 1 saat dinlendirip, pirinç havanda dövün. Önceden hazırlamış olduğunuz profiterolün üzerine serperek soğuk olarak servis yapın.
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