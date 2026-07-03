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Öğünler Smoothie Yuzu lemonade fizz

Yuzu Lemonade Fizz

Yuzu Lemonade Fizz
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Yuzu suyu, limon suyu ve tatlandırıcıyla hazırlanan Yuzu Lemonade Fizz, yaz aylarında serinlemek için ideal. Bu pratik tarifle evde kolayca yapabilirsiniz.

Yuzu Lemonade Fizz İçin Malzemeler

Yuzu Lemonade Fizz Yapılışı

  • 1

    Yuzu suyu, limon suyu ve tatlandırıcıyı bardağın içinde karıştırın

  • 2

    . Bardağa bol buz ekleyin. Üzerine sodayı yavaşça dökün.

  • 3

    Limon dilimiyle servis edin.

    AŞÇININ NOTU

    Sodayı en son ekleyin ve karıştırırken çok sert karıştırmayın. Gazı kaçarsa içecek ferahlığını kaybeder.

    Yuzu zaten keskin ve aromatik bir narenciyedir. Limonu fazla kaçırırsanız içecek çok ekşi olacaktır.

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