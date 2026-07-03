Yuzu Lemonade Fizz
Yuzu suyu, limon suyu ve tatlandırıcıyla hazırlanan Yuzu Lemonade Fizz, yaz aylarında serinlemek için ideal. Bu pratik tarifle evde kolayca yapabilirsiniz.
Yuzu Lemonade Fizz İçin Malzemeler
Yuzu Lemonade Fizz Yapılışı
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1
Yuzu suyu, limon suyu ve tatlandırıcıyı bardağın içinde karıştırın
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2
. Bardağa bol buz ekleyin. Üzerine sodayı yavaşça dökün.
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3
Limon dilimiyle servis edin.
Sodayı en son ekleyin ve karıştırırken çok sert karıştırmayın. Gazı kaçarsa içecek ferahlığını kaybeder.
Yuzu zaten keskin ve aromatik bir narenciyedir. Limonu fazla kaçırırsanız içecek çok ekşi olacaktır.
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