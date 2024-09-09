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Öğünler SMOOTHIE Karpuzlu yaz serinliği

Karpuzlu Yaz Serinliği

Karpuzlu Yaz Serinliği
KOLAY 15 DAKİKA

Yazın ferahlatıcı meyvesi karpuz ile hazırladığımız karpuzlu yaz serinliği tarifimiz

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Karpuzun kabuklarını temizleyin. Dilimleyip çekirdeklerini çıkarın. Küp doğrayıp blender veya mutfak robotuna koyun. Karpuzu püre haline gelene kadar blender'de çekin. Pürüzsüz olması için karpuz püresini ince bir süzgeçten geçirin. Bir büyük sürahiye karpuz püresini dökün. Üzerine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin.
  • 2
    Bal ekleyin ve bal tamamen eriyene kadar karıştırın. Soğuk suyu ekleyip yeniden karıştırın. Hazırladığınız karpuzlu içeceği tadın ve gerektiğinde daha fazla bal ekleyerek damak tadınıza uygun hale getirebilirsiniz. Bardaklara buz küplerini ve limon dilimlerini koyun. Üzerlerine karpuzlu içeceği dökün. Soğuk olarak servis yapın.

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