Karpuzlu Yaz Serinliği

Karpuzun kabuklarını temizleyin. Dilimleyip çekirdeklerini çıkarın. Küp doğrayıp blender veya mutfak robotuna koyun. Karpuzu püre haline gelene kadar blender'de çekin. Pürüzsüz olması için karpuz püresini ince bir süzgeçten geçirin. Bir büyük sürahiye karpuz püresini dökün. Üzerine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin.