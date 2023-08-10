Limonlu, Karpuzlu İçecek
Hem karpuz hem de limon, ferahlatıcı ve serinletici özellikleriyle bilinir ve bir araya geldiklerinde harika bir tat oluştururlar. Bu iki nefis lezzetin buluştuğu limonlu karpuzlu içecek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Limon kabuklarını 5-10 dakika aromasını verene kadar ovun. Daha sonra cam bir kavanoz içinde balla karıştırın.
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2
Üzerine limon suyu ve 2 su bardağı suyu ekleyerek karıştırın. Soğuması için buzdolabında bekletin. 4 su bardağı suyu olacak kadar karpuzu blender'den geçirin.
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3
Buzdolabında soğuyan limonatayla karıştırın. Küp doğranmış karpuzlarla ve limonlarla birlikte servis yapın.
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