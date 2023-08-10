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Öğünler SMOOTHIE Limonlu, karpuzlu içecek

Limonlu, Karpuzlu İçecek

Limonlu, Karpuzlu İçecek
KOLAY 10 DAKİKA

Hem karpuz hem de limon, ferahlatıcı ve serinletici özellikleriyle bilinir ve bir araya geldiklerinde harika bir tat oluştururlar. Bu iki nefis lezzetin buluştuğu limonlu karpuzlu içecek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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