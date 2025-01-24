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Öğünler SMOOTHIE Ceviz sütlü ve hurmalı smoothie

Ceviz Sütlü ve Hurmalı Smoothie

Ceviz Sütlü ve Hurmalı Smoothie
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Ceviz ve hurmanın mükemmel uyumu, bu smoothie tarifine hem zengin bir tat hem de besleyici bir güç katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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