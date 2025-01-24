Ceviz Sütlü ve Hurmalı Smoothie
Ceviz ve hurmanın mükemmel uyumu, bu smoothie tarifine hem zengin bir tat hem de besleyici bir güç katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ceviz sütü için cevizi derin bir kaba alıp üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su koyun ve bir gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın. Kabuklarını temizleyip su ile birlikte süt haline gelene kadar mutfak robotundan geçirin. Süzüp kenara alın.
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2
İçecek için hurmaların çekirdeklerini temizleyip kalan kalan içecek malzemesi ile birlikte mutfak robotundan geçirin. Bardaklara pay edip tarçın ve cevizle süsleyerek servis yapın.
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