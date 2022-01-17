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Öğünler Şerbetli Tatlılar Tam kıvamında lokma

Tam Kıvamında Lokma

Tam Kıvamında Lokma
KOLAY 15 DAKİKA

Lokma tarifi arayanların, severek yapacağı lezzetli bir tarif.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri tencereye alın. 15 dakika kaynatıp limon ekleyin ve soğuması için kenara alın.

  • 2

    Yoğurma kabına su, maya ve şekeri alın. Un ve tuzu azar azar ekleyerek karıştırın. Akışkan bir hamur elde edince, mayalanması için 1 saat bekletin.

  • 3

    Avucunuza hamur alın. Sıktığınızda baş ve işaret parmağınızın ortasından çıkan hamuru ayçiçeği yağına batırdığınız yemek kaşığına alıp ısınmış ama kızgın olmayan yağın içine kızarmaya bırakın.

  • 4

    Aynı işlemi kızarma tenceresi dolana kadar yapın. Lokmalar iyice kızardıktan sonra kevgir yardımıyla yağdan alıp soğuk şerbetin içine atın. 1

  • 5

    0-20 saniye kadar şerbetin içinde çevirin. Servis tabağına alıp, damak zevkinize göre sade ya da tarçın, Antep fıstığı serperek servis yapın

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