Tam Kıvamında Lokma
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri tencereye alın. 15 dakika kaynatıp limon ekleyin ve soğuması için kenara alın.
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2
Yoğurma kabına su, maya ve şekeri alın. Un ve tuzu azar azar ekleyerek karıştırın. Akışkan bir hamur elde edince, mayalanması için 1 saat bekletin.
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3
Avucunuza hamur alın. Sıktığınızda baş ve işaret parmağınızın ortasından çıkan hamuru ayçiçeği yağına batırdığınız yemek kaşığına alıp ısınmış ama kızgın olmayan yağın içine kızarmaya bırakın.
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4
Aynı işlemi kızarma tenceresi dolana kadar yapın. Lokmalar iyice kızardıktan sonra kevgir yardımıyla yağdan alıp soğuk şerbetin içine atın. 1
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5
0-20 saniye kadar şerbetin içinde çevirin. Servis tabağına alıp, damak zevkinize göre sade ya da tarçın, Antep fıstığı serperek servis yapın
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