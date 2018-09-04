Limon Çiçeği Şerbetli Revani
Klasik revaniyi evde pratik bir şekilde yapabilmek mümkün aslında. "Revani tatlısı nasıl yapılır" sorusunun cevabı için revani tarifimizi mutlaka deneyin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için toz şeker ve suyu orta boy bir tencereye alıp, toz şeker eriyip, şerbet hafif koyulaşana dek pişirin.
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2
Limon suyunu, limon çiçeklerini ve limon yapraklarını ekleyip 5 dakika kısık ateşte pişirin. Tencerenin kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.
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3
Soğuduktan sonra süzüp, limon yaprakları ve çiçeklerini alıp atın. Un, tuz, kabartma tozu ve karbonatı geniş bir kaseye eleyip karıştırın. Ayrı bir yerde limon kabuğu rendesini yoğurda ekleyip karıştırın.
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4
Geniş ve derin bir karıştırma kabında tereyağı ile toz şekeri mikser yardımıyla iyice çırpın. Üzerine teker teker yumurtaları ekleyip çırpın.
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5
Unlu karışımı ilave edip, ardından yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.
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6
Büyük boy yağlanmış cam bir kaba veya fırın kabına döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 45 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alıp, üzerine kürdan yardımıyla küçük delikler açın.
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7
Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirip, şerbeti çekene dek dinlendirin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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