Tarif Ara
Öğünler Şerbetli Tatlılar Limon çiçeği şerbetli revani

Limon Çiçeği Şerbetli Revani

Limon Çiçeği Şerbetli Revani
ORTA 15 DAKİKA

Klasik revaniyi evde pratik bir şekilde yapabilmek mümkün aslında. "Revani tatlısı nasıl yapılır" sorusunun cevabı için revani tarifimizi mutlaka deneyin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için toz şeker ve suyu orta boy bir tencereye alıp, toz şeker eriyip, şerbet hafif koyulaşana dek pişirin.

  • 2

    Limon suyunu, limon çiçeklerini ve limon yapraklarını ekleyip 5 dakika kısık ateşte pişirin. Tencerenin kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.

  • 3

    Soğuduktan sonra süzüp, limon yaprakları ve çiçeklerini alıp atın. Un, tuz, kabartma tozu ve karbonatı geniş bir kaseye eleyip karıştırın. Ayrı bir yerde limon kabuğu rendesini yoğurda ekleyip karıştırın.

  • 4

    Geniş ve derin bir karıştırma kabında tereyağı ile toz şekeri mikser yardımıyla iyice çırpın. Üzerine teker teker yumurtaları ekleyip çırpın.

  • 5

    Unlu karışımı ilave edip, ardından yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.

  • 6

    Büyük boy yağlanmış cam bir kaba veya fırın kabına döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 45 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alıp, üzerine kürdan yardımıyla küçük delikler açın.

  • 7

    Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirip, şerbeti çekene dek dinlendirin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hurmalı Kubbe Tatlısı
ORTA

Hurmalı Kubbe Tatlısı

Cevizli Un Helvası

Cevizli Un Helvası

Güllaç Şöbiyet
ORTA 45 DAKİKA

Güllaç Şöbiyet

Baklava Yufkasında Cevizli Kadayıf Sarma
ORTA

Baklava Yufkasında Cevizli Kadayıf Sarma