Ekmek Künefesi
Künefe severleri mutlu eden pratik bir tarifimiz var. Lezzetiyle sizi şaşırtacak, kolay tarifiyle her zaman yapmak isteyeceğiniz efsane bir lezzet…
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Şerbet için bütün malzemeleri tencereye alın ve kaynatın. Baget ekmeği ince ince dilimleyin. Ekmek dilimlerini Arnica Diamond tost makinesine dizin.
-
2
Üzerine dilimlenmiş dil peynirini ekleyip tekrar ekmekleri dizin ve kızarıncaya kadar pişirin. Pişmeye yakın ekmeklerin üzerine tereyağı sürün.
-
3
Peynirli ekmekleri bir kaba alın. Soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Kaymak ve Antep fıstığı ile servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL