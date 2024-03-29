Tarif Ara
Öğünler Şerbetli Tatlılar Ekmek künefesi

Ekmek Künefesi

Ekmek Künefesi
KOLAY 10 DAKİKA

Künefe severleri mutlu eden pratik bir tarifimiz var. Lezzetiyle sizi şaşırtacak, kolay tarifiyle her zaman yapmak isteyeceğiniz efsane bir lezzet…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için bütün malzemeleri tencereye alın ve kaynatın. Baget ekmeği ince ince dilimleyin. Ekmek dilimlerini Arnica Diamond tost makinesine dizin.

  • 2

    Üzerine dilimlenmiş dil peynirini ekleyip tekrar ekmekleri dizin ve kızarıncaya kadar pişirin. Pişmeye yakın ekmeklerin üzerine tereyağı sürün.

  • 3

    Peynirli ekmekleri bir kaba alın. Soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Kaymak ve Antep fıstığı ile servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Çedeneli Revani
KOLAY 20 DAKİKA

Çedeneli Revani

Çikolatalı Sütlü Nuriye
ORTA

Çikolatalı Sütlü Nuriye

Antep Fıstıklı Un Helvası
KOLAY 10 DAKİKA

Antep Fıstıklı Un Helvası

Fıstık Dolgulu Şekerpare
KOLAY 20 DAKİKA

Fıstık Dolgulu Şekerpare