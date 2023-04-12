Lor Tatlısı
Lor tatlısı, oldukça hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Yapılışı son derece basit olan lor tatlısı tarifini sizinle paylaştık. İşte lor tatlısı tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbeti için su ve toz şekeri derin bir tencereye koyun. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın. Tatlı hamuru için peyniri ufalayarak geniş bir kaba alın.
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2
Yumurta, un, irmik, kabartma tozu, 1 adet limonun kabuğu ve suyunu ekleyip yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
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3
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın ve hafifçe üzerine bastırarak yağlanmış tepsiye dizin.
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4
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, iyice kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlı şerbetini çektikten sonra dilimlenmiş kaymağın üzerine koyup antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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