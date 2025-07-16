Cevizli Yassı Kadayıf
İçi bol cevizli, dışı nar gibi kızarmış Cevizli Yassı Kadayıf, klasik tatların en çıtır ve en nostaljik hali!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Kısık ateşte arada karıştırarak şerbet kıvamı alana kadar kaynatın. Limon suyu ekleyip 1 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
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2
Kadayıfı kesme tahtasının üzerinde 1 cm uzunluğunda parçalar halinde doğrayın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin. 35x40 cm ölçülerinde bir tepsiye önce kadayıfı koyup üzerine eritilmiş sıcak tereyağını gezdirin. Fazla bastırmadan ovalayarak, tereyağının kadayıfın her tarafına yayılmasını sağlayın. Yarısını ayrı bir tabağa alın. Kalan kadayıfı tepsinin her tarafına eşit olacak şekilde yayın. Elinizle bastırarak düzgün bir zemin oluşturun. Arada boşluk kalırsa, kalın olan yerlerden alarak orantılı bir şekilde dağılmasını sağlayın.
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3
Üzerine kıyılmış ceviz serpin. Kalan kadayıfı üzerine serperek tamamen kapatın. Dikkatli bir şekilde bastırarak düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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4
Fırından çıkarın ve ilk sıcaklığının geçmesi için 1-2 dakika bekletin. Keskin bir bıçak yardımıyla kadayıfı dilimleyin. Üzerine ılık şerbeti gezdirin. 30 dakika kadar bekletip servis yapın.
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