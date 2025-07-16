Cevizli Yassı Kadayıf

Kadayıfı kesme tahtasının üzerinde 1 cm uzunluğunda parçalar halinde doğrayın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin. 35x40 cm ölçülerinde bir tepsiye önce kadayıfı koyup üzerine eritilmiş sıcak tereyağını gezdirin. Fazla bastırmadan ovalayarak, tereyağının kadayıfın her tarafına yayılmasını sağlayın. Yarısını ayrı bir tabağa alın. Kalan kadayıfı tepsinin her tarafına eşit olacak şekilde yayın. Elinizle bastırarak düzgün bir zemin oluşturun. Arada boşluk kalırsa, kalın olan yerlerden alarak orantılı bir şekilde dağılmasını sağlayın.