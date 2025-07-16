Keşkül
İçindeki badem aroması ve kadifemsi dokusuyla Keşkül, sütlü tatlıların en zarif ve nostaljik lezzetlerinden!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirinç unu, nişasta, toz badem, yumurta sarısı, toz şeker ve sütü tencereye alıp, koyu bir kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında krema ve vanilya katıp, mikser yardımıyla çırpın.
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2
Keşkülü kaselere veya kuplara paylaştırın. Üzerine file badem ve serpin. Buzdolabında 2 saat dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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