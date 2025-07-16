Şekerpare
Ağızda dağılan kıvamı ve şerbetle buluşan nefis tadıyla Şekerpare, geleneksel tatlıların en sevilenlerinden!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için su ve şekeri 15 dakika kaynatın. Limon dilimini ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.
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2
Hamur için geniş bir yoğurma kabına un dışında kalan malzemeleri alın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar un ekleyerek yoğurun.
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3
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üzerlerine hafifçe bastırıp fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Tam ortalarına fındık yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
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4
Fırından alıp ilk ısısı geçtikten sonra kepçe yardımıyla soğuk şerbeti üzerlerine gezdirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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