Burma Kadayıf
Tel tel sarılmış yapısı, bol fıstıklı içi ve çıtır dokusuyla Burma Kadayıf, şerbetli tatlıların en gösterişli ve lezzetli hali!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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2
Kadayıfı geniş bir tepsiye alın. Elinizle didikleyerek açın. Eritilmiş tereyağını ayçiçeği yağı ile karıştırın Kadayıfa azar azar ekleyin ve harmanlayın.
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3
Yağladığınız kadayıftan bir parça alın ve tezgaha yayın. Üzerine bolca çekilmiş fıstık serpiştirin. Bir oklava veya ince bir çubuk yardımıyla kadayıfı sarın. Sardığınız kadayıfı iki elinizle büzerek sıkıştırın ve oklavadan çıkarın. Bu işlemi tüm kadayıf bitene kadar tekrarlayın.
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4
Yağlanmış fırın tepsisine burma kadayıfları yan yana dizin. Kalan tereyağını üzerlerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.
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5
Fırından çıkan sıcak kadayıfın üzerine soğuk şerbeti kepçe yardımıyla gezdirin. Şerbeti çekmesi için 3-4 saat dinlendirin. Üzerine Antep fıstığı serpip servis yapın.
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