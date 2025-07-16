Burma Kadayıf

Yağladığınız kadayıftan bir parça alın ve tezgaha yayın. Üzerine bolca çekilmiş fıstık serpiştirin. Bir oklava veya ince bir çubuk yardımıyla kadayıfı sarın. Sardığınız kadayıfı iki elinizle büzerek sıkıştırın ve oklavadan çıkarın. Bu işlemi tüm kadayıf bitene kadar tekrarlayın.