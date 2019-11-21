Tarif Ara
Öğünler Şerbetli Tatlılar Antep fıstıklı un helvası

Antep Fıstıklı Un Helvası

Antep Fıstıklı Un Helvası
KOLAY 10 DAKİKA

Helvanın eşsiz lezzetiyle Antep fıstıklarını buluşturan harika bir tarif... İşte Antep Fıstıklı Un Helvası Tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Süt, toz şeker ve toz Antep fıstığını tencereye alıp, toz şeker eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ilave edin ve kısık ateşte, sürekli karıştırarak un pembeleşene dek kavurun.

  • 2

    Üzerine sütlü karışımı ekleyip, hafif kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Dilediğiniz şekildeki kalıpları önce ıslatıp sonra içlerine helvayı bastırarak yerleştirin. Kalıpları servis tabağına ters çevirip çıkarın. Kuru yemiş ya da meyvelerle süsleyip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Revani Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Revani Tarifi

Peynirli İrmik Helvası

Peynirli İrmik Helvası

Kestane Püreli Turta
KOLAY 20 DAKİKA

Kestane Püreli Turta

Cevizli Un Helvası

Cevizli Un Helvası