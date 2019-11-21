Antep Fıstıklı Un Helvası
Helvanın eşsiz lezzetiyle Antep fıstıklarını buluşturan harika bir tarif... İşte Antep Fıstıklı Un Helvası Tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt, toz şeker ve toz Antep fıstığını tencereye alıp, toz şeker eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ilave edin ve kısık ateşte, sürekli karıştırarak un pembeleşene dek kavurun.
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2
Üzerine sütlü karışımı ekleyip, hafif kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Dilediğiniz şekildeki kalıpları önce ıslatıp sonra içlerine helvayı bastırarak yerleştirin. Kalıpları servis tabağına ters çevirip çıkarın. Kuru yemiş ya da meyvelerle süsleyip servis yapın.
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