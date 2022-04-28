Ekmek Kadayıfı
Dondurma veya kaymakla birlikte servis edebileceğiniz ev yapımı ekmek kadayıfının bu tarifine bayılacaksınız.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İlk olarak bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alın. Karışımı 3-4 dakika boyunca mikserle köpürtün. Kalan tüm malzemeleri karışıma ekleyin.
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2
İyice karışınca 23 cm büyüklüğündeki bir kek kalıbına harcı doldurup 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
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3
Kalın tabanlı bir tencereye karamel için gerekli olan toz şekeri alın ve orta hararetli ocakta hiç karıştırmadan karamelize edin.
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4
Tüm şeker eriyip renk alınca 2,5 su bardağı soğuk suyu ilave edin ve kaynayınca ocaktan alın (suyu ilave ettiğinizde şekerlenme yapabilir, hiç endişelenmeyin, kısık ateşte kaynayıncaya kadar tüm şeker eriyecektir).
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5
Muhallebi için, labne peyniri, Hindistan cevizi ve vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alın ve pişirin. Karışım göz göz olunca ocaktan alıp kalan malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
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6
İyice soğuyana kadar ara ara mikserle karıştırmaya devam edin. Soğuyan keki enine ortadan ikiye kesin. İlk katı uygun bir tabağa alın. İlk katın üzerine hazırladığınız karamel sosun yarısını gezdirin ve üzerine kremayı yayın.
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7
Ardından ikinci katı yerleştirin ve kalan karamel sosu yine üzerine gezdirin. Bir gece buzdolabında bekleterek ederek kaymakla servis yapın.
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