Yeşil Kahvaltı İçeceği

KOLAY 5 DAKİKA

5 dakikada hazırlayabileceğiniz sağlıklı bir kahvaltı içeceği...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yeşil elma ve 3 adet salatalığı küçük parçalar halinde kesin.

  • 2

    Mutfak robotunuza kestiğiniz yeşil elma ve salatalıkları ekleyin. Daha sonra üzerine roka, zencefil, ıspanak, limon suyu, portakal suyu, agave veya elma suyu konsantresini ekleyip tüm malzemeler karışana kadar robotta çekin.

  • 3

    Üzerine Hindistan cevizi suyu ve sirkeyi ekleyip tekrar karıştırın.

  • 4

    En son 1 yemek kaşığı çiya tohumunu da içecek karışımına ekleyip mutfak robotunuzda tüm malzemeler iyice pürüzsüz olana kadar çekin. Soğuk olarak servis yapın.

