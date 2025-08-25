Yeşil Kahvaltı İçeceği
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yeşil elma ve 3 adet salatalığı küçük parçalar halinde kesin.
-
2
Mutfak robotunuza kestiğiniz yeşil elma ve salatalıkları ekleyin. Daha sonra üzerine roka, zencefil, ıspanak, limon suyu, portakal suyu, agave veya elma suyu konsantresini ekleyip tüm malzemeler karışana kadar robotta çekin.
-
3
Üzerine Hindistan cevizi suyu ve sirkeyi ekleyip tekrar karıştırın.
-
4
En son 1 yemek kaşığı çiya tohumunu da içecek karışımına ekleyip mutfak robotunuzda tüm malzemeler iyice pürüzsüz olana kadar çekin. Soğuk olarak servis yapın.
