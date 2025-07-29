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Mangolu Meyve Suyu

Mangolu Meyve Suyu
KOLAY 10 DAKİKA

Ferahlatıcı bir içecek arayanlar için: Mangolu Meyve Suyu tarifimiz...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Portakal ve limonun suyunu sıkın. Mangoları soyup doğrayın, blender'e alın. Üzerine portakal ve limon suyunu ekleyin.
  • 2
    Bal ve suyu ilave edin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın. Soğuk servis yapın

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