Nar Suyu Tarifi
Vitamin dolu bir meyve suyu yapmaya hazır mısınız? İçerisinde nar,portakal,limon ve zerdeçal gibi meyve karışımlarının birleşimi harika bir tat oluşuruyor!
Malzemeler
Yapılışı
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Narı ortadan ikiye kesin ve katı meyve sıkacağında sıkın. Başka bir sıkma yöntemi olarak narın orta kısmında bıçakla küçük bir delik açın ve iki elinizin arasında narı sıkarak açtığınız delikten suyunun akmasını sağlayın. Narı sıktıktan sonra süzgeçten geçirin ve derin bir kaseye alın. İçine sıkılmış greyfurt ve portakal suyunu ilave edin. Limon suyu ve zerdeçal ekleyip tüm malzemeyi karıştırın. Bardaklara doldurup limon dilimi, nar tanesi ve nane ile süsleyerek servis yapın
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