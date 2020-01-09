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Elmalı Pancar Suyu

Elmalı Pancar Suyu
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Elma ve pancarın oluşturduğu leziz karışım oldukça harika! Hadi gelin deneyelim... Elmalı pancar suyu tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Elma, pancar ve havucu bol suyla yıkayıp süzün. Elmanın çekirdek ve sap kısımlarını alın.

  • 2

    Pancar ve havucun kabuklarını soyup, irice doğrayın. Elma, pancar ve havucu katı meyve sıkacağından geçirip suyunu çıkarın. İçine limon suyu, esmer şeker ve zencefil katıp, karıştırın.

  • 3

    Derince bir kaba esmer şeker dökün ve bardağın ağız kısımlarını önce limona sonra şekere batırın. Elmalı pancar suyunu bardaklara paylaştırarak servis yapın.

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