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Öğünler Salata Zeytinli patlıcan salatası

Zeytinli Patlıcan Salatası

Zeytinli Patlıcan Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patlıcanları alacalı soyup kuşbaşı doğrayın. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve kağıt havlu ile kurulayın.
  • 2
    Daha sonra bol yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Kiraz domatesleri dörde bölün. Sarımsakları ince kıyın. Limonu rendeleyip, suyunu sıkın.
  • 3
    Kızarttığınız patlıcanları servis tabağına alın. Üzerine zeytin, kapari, kiraz domates ve sarımsak ilave edip harmanlayın. Tuzunu ayarlayın. Üzerine limon suyu gezdirin. Rendelenmiş limon kabuğu ve kekikle süsledikten sonra servis yapın.

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