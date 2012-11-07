Zeytinli Patlıcan Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patlıcanları alacalı soyup kuşbaşı doğrayın. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve kağıt havlu ile kurulayın.
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2
Daha sonra bol yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Kiraz domatesleri dörde bölün. Sarımsakları ince kıyın. Limonu rendeleyip, suyunu sıkın.
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3
Kızarttığınız patlıcanları servis tabağına alın. Üzerine zeytin, kapari, kiraz domates ve sarımsak ilave edip harmanlayın. Tuzunu ayarlayın. Üzerine limon suyu gezdirin. Rendelenmiş limon kabuğu ve kekikle süsledikten sonra servis yapın.
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