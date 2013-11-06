Tarif Ara
Öğünler Salata Avakadolu domates salatası

Avakadolu Domates Salatası

ORTA

Sağlıklı ve doyurucu bir salatadır. Hafif ve besleyici bir seçenek sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Avokadolardan birini, ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın. Kabuğunu soyduktan sonra kuşbaşı doğrayıp geniş bir kaba alın. Kararmasını önlemek için üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu gezdirin ve karıştırın. Domates ve mantarları yıkayıp dörde böldükten sona üzerine ekleyin. Piyazlık doğradığınız soğan ve ince kıydığınız sarımsağı ilave edin.

  • 2

    Su, hardal, şeker, sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiberi küçük bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Kalan avokadoları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Kabuklarını soyun ve üzerlerine kalan limon suyunu sürün. Servis tabağına alın. İçlerine domatesli-avokadolu karışımı paylaştırıp servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hellimli Salata
KOLAY

Hellimli Salata

Kumkuatlı Pancarlı Salata
ORTA 20 DAKİKA

Kumkuatlı Pancarlı Salata

Vişne Sirkeli Yeşil Salata
20 DAKİKA

Vişne Sirkeli Yeşil Salata

Avokado Salatası
ORTA

Avokado Salatası