Avakadolu Domates Salatası

Avokadolardan birini, ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın. Kabuğunu soyduktan sonra kuşbaşı doğrayıp geniş bir kaba alın. Kararmasını önlemek için üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu gezdirin ve karıştırın. Domates ve mantarları yıkayıp dörde böldükten sona üzerine ekleyin. Piyazlık doğradığınız soğan ve ince kıydığınız sarımsağı ilave edin.