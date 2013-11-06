Avakadolu Domates Salatası
Sağlıklı ve doyurucu bir salatadır. Hafif ve besleyici bir seçenek sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Avokadolardan birini, ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın. Kabuğunu soyduktan sonra kuşbaşı doğrayıp geniş bir kaba alın. Kararmasını önlemek için üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu gezdirin ve karıştırın. Domates ve mantarları yıkayıp dörde böldükten sona üzerine ekleyin. Piyazlık doğradığınız soğan ve ince kıydığınız sarımsağı ilave edin.
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2
Su, hardal, şeker, sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiberi küçük bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Kalan avokadoları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Kabuklarını soyun ve üzerlerine kalan limon suyunu sürün. Servis tabağına alın. İçlerine domatesli-avokadolu karışımı paylaştırıp servis yapın.
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