Tavuklu, Yoğurtlu Yılbaşı Salatası
Yılbaşında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik tavuklu yoğurtlu yılbaşı salatası...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Havuçları iyice yıkayıp soyun. İnce rendeleyin. Zeytinyağını orta boy bir tavaya alıp ısıtın. Rendelenmiş havucu tavaya alın. 3-4 dakika soteleyin.
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2
Haşlanmış tavuk göğsünü küçük parçalara ayırın. Kornişon turşuları küçük küp şeklinde doğrayın.
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3
Tavuk, sotelenmiş havuç, doğranmış kornişon turşu ve cevizi büyük bir kaseye alın. Üzerine tuz ve karabiber ilave ederek iyice karıştırın.
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4
Süzme yoğurdu çırpıp salataya katın ve tüm malzemeyi iyice karıştırın.
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5
Kek kalıbının kelepçeli kısmını servis tabağına yerleştirin. Tabanı ve kalıbın yanlarını streç filmle kaplatıp hafif ıslatın. Yoğurtlu karışımı kalıba koyun ve üzerine kaşıkla bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Daha sonra kelepçeli kısmı çıkarın.
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6
Dereotu ve tanelenmiş nar ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın.
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