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Öğünler Salata Tavuklu, yoğurtlu yılbaşı salatası

Tavuklu, Yoğurtlu Yılbaşı Salatası

Tavuklu, Yoğurtlu Yılbaşı Salatası
ORTA 15 DAKİKA

Yılbaşında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik tavuklu yoğurtlu yılbaşı salatası...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Havuçları iyice yıkayıp soyun. İnce rendeleyin. Zeytinyağını orta boy bir tavaya alıp ısıtın. Rendelenmiş havucu tavaya alın. 3-4 dakika soteleyin.
  • 2
    Haşlanmış tavuk göğsünü küçük parçalara ayırın. Kornişon turşuları küçük küp şeklinde doğrayın.
  • 3
    Tavuk, sotelenmiş havuç, doğranmış kornişon turşu ve cevizi büyük bir kaseye alın. Üzerine tuz ve karabiber ilave ederek iyice karıştırın.
  • 4
    Süzme yoğurdu çırpıp salataya katın ve tüm malzemeyi iyice karıştırın.
  • 5
    Kek kalıbının kelepçeli kısmını servis tabağına yerleştirin. Tabanı ve kalıbın yanlarını streç filmle kaplatıp hafif ıslatın. Yoğurtlu karışımı kalıba koyun ve üzerine kaşıkla bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Daha sonra kelepçeli kısmı çıkarın.
  • 6
    Dereotu ve tanelenmiş nar ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın.

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