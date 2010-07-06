Yumurtalı Karnabahar Salatası
Pratik hazırlanışı, sağlıklı ve lezzetli tarifiyle yumurtalı karnabahar salatası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karnabaharı çiçeklerine ayırıp tuzlu suda 15 dakika haşlayın. Süzüp soğuk sudan geçirdikten sonra servis tabağına alın. Yumurtayı katı olacak şekilde haşlayın. Soyduktan sonra rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Maydanozu ince kıyıp, 2 yemek kaşığı galeta unu ile karıştırın.
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2
Üzerine yumurtayı ekleyin. Karışıma eritilmiş tereyağı ilave edin. Daha sonra bir kaşık tersi ile üzerine bastırarak kalın bir tel süzgeçten geçirin. Tuzunu ayarlayın. Karışımı karnabaharın üzerine gezdirip servis yapın.
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