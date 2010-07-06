Tarif Ara
Öğünler Salata Yumurtalı karnabahar salatası

Yumurtalı Karnabahar Salatası

Yumurtalı Karnabahar Salatası
ORTA

Pratik hazırlanışı, sağlıklı ve lezzetli tarifiyle yumurtalı karnabahar salatası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Karnabaharı çiçeklerine ayırıp tuzlu suda 15 dakika haşlayın. Süzüp soğuk sudan geçirdikten sonra servis tabağına alın. Yumurtayı katı olacak şekilde haşlayın. Soyduktan sonra rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Maydanozu ince kıyıp, 2 yemek kaşığı galeta unu ile karıştırın.
  • 2
    Üzerine yumurtayı ekleyin. Karışıma eritilmiş tereyağı ilave edin. Daha sonra bir kaşık tersi ile üzerine bastırarak kalın bir tel süzgeçten geçirin. Tuzunu ayarlayın. Karışımı karnabaharın üzerine gezdirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hellim Peynirli Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Hellim Peynirli Salata

Karnabaharlı Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Karnabaharlı Salata

Cevizli Beyaz Hindiba Salatası
10 DAKİKA

Cevizli Beyaz Hindiba Salatası

Zeytin Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Zeytin Salatası