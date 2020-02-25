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Öğünler Salata Semizotlu kinoa salatası

Semizotlu Kinoa Salatası

KOLAY 50 DAKİKA

Salata akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti. Renkli görüntüsüyle görsel şölen sunan salatalar hafifliğinden dolayı çok tercih ediliyor. İşte eşsiz lezzetiyle semizotlu kinoa salatası…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kinoayı bir buçuk su bardağı kaynar suda 30 dakika bekletin ve süzün. Bir tencereye bir buçuk su bardağı kaynar su koyun ve kinoayı ekleyin. Tencerenin ağzı kapalı olarak kısık ateşte 20 dakika pişirin.

  • 2

    Pancarı yumuşayana kadar haşlayıp süzün ve küp şeklinde doğrayın. Halka dilimlediğiniz kabağı zeytinyağında hafif soteleyin. Mercimeği kaynar suda diri kalacak şekilde haşlayın ve süzün.

  • 3

    Kinoayı servis kabına alıp içine semizotu yaprakları, pancar, kabak, mercimek, kuruüzüm ve keçi peynirini katıp harmanlayın.

  • 4

    Sos için zeytinyağı, mayonez, hardal, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırın. Hazırladığınız sosu salataya gezdirip servis yapın.

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