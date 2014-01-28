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Öğünler Salata Yeşil soslu karnabahar salatası

Yeşil Soslu Karnabahar Salatası

ORTA

Karnabaharın hafif tadı, taze yeşilliklerin aromatik sosuyla buluşuyor. Hem sağlıklı hem de hafif… Renkli ve enerjik sofralar için harika bir tercih!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp, haşlayalım. Haşlanmış karnabaharları servis tabağına aktaralım. Haşlanmış havuçları dilimleyelim ve karnabaharların üzerine serpiştirelim. Kabukları soyulmadan doğranmış salatalığı blendıra koyalım.
  • 2
    Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağını gezdirelim. Ardından limon suyunu, sarımsakları, tuzu ve karabiberi ilave edelim. Blendırı çalıştırıp, pürüzsüz bir sos haline getirelim. Sosu karnabaharların üzerine gezdirelim. Servis yapalım.

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