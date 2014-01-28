Yeşil Soslu Karnabahar Salatası
Karnabaharın hafif tadı, taze yeşilliklerin aromatik sosuyla buluşuyor. Hem sağlıklı hem de hafif… Renkli ve enerjik sofralar için harika bir tercih!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp, haşlayalım. Haşlanmış karnabaharları servis tabağına aktaralım. Haşlanmış havuçları dilimleyelim ve karnabaharların üzerine serpiştirelim. Kabukları soyulmadan doğranmış salatalığı blendıra koyalım.
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2
Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağını gezdirelim. Ardından limon suyunu, sarımsakları, tuzu ve karabiberi ilave edelim. Blendırı çalıştırıp, pürüzsüz bir sos haline getirelim. Sosu karnabaharların üzerine gezdirelim. Servis yapalım.
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