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Öğünler Salata Muzlu narlı salata

Muzlu Narlı Salata

Muzlu Narlı Salata
KOLAY 10 DAKİKA

Tatlı muz, ekşi nar taneleri ve taptaze yeşilliklerin mükemmel uyumuyla hazırlanan bu salata, hem besleyici hem de nefis! Renkli ve enerjik bir tabak için tarifimize göz atın.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Muzun kabuğunu soyun ve ince dilimler halinde kesin. Salata kasesine alın. Üzerine limon suyu gezdirin ve hafifçe harmanlayın.
  • 2
    Salata kasesine nar tanelerini, kabak çekirdeği içini ve irice doğranmış pikan cevizini alın. Muz, bal ve tarçın ilave ederek tüm malzemeleri harmanlayın
    Bekletmeden servis yapın.

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