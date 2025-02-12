Muzlu Narlı Salata
Tatlı muz, ekşi nar taneleri ve taptaze yeşilliklerin mükemmel uyumuyla hazırlanan bu salata, hem besleyici hem de nefis! Renkli ve enerjik bir tabak için tarifimize göz atın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Muzun kabuğunu soyun ve ince dilimler halinde kesin. Salata kasesine alın. Üzerine limon suyu gezdirin ve hafifçe harmanlayın.
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2
Salata kasesine nar tanelerini, kabak çekirdeği içini ve irice doğranmış pikan cevizini alın. Muz, bal ve tarçın ilave ederek tüm malzemeleri harmanlayın
Bekletmeden servis yapın.
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