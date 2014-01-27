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Öğünler Salata Yeşil mercimek salatası

Yeşil Mercimek Salatası

Yeşil Mercimek Salatası
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Yeşil mercimeğin doyurucu tadı, taze sebzeler ve zeytinyağıyla buluşuyor. Sağlıklı, pratik ve enerjik bir salata alternatifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mercimeği dağılmayacak şekilde haşlayıp süzün. Domateslerin kabuğunu soyup küp küp doğrayın. Kornişon turşu ve taze soğanı da küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeyi karıştırıp servis tabağına alın.
  • 2
    Kırmızı kuru soğanı halka halka doğrayın. Nane, maydanoz ve dereotunu kıyın. Salatanın üzerine soğan ve yeşillikleri serpin. Limon suyunu, zeytinyağı ve tuzla iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

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