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Yengeç Salatası

Yengeç Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Akdeniz yeşillikleri, göbek marul ve roka yapraklarını elinizle kopartıp, derin bir kaseye alın.
  • 2
    Üzerine haşlanmış yengeç etini ilave edin. Kiraz domatesleri ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, zeytinyağı gezdirin.
  • 3
    Mısır tanelerini atıp servis yapın.

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