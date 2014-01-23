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Winigrette Salat

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Sebzeler, zeytinyağı, sirke ve baharatlarla hazırlanan klasik vinaigrette sosuyla buluşur; her lokmada hafiflik ve tazelik sunar. Sağlıklı ve sofistike bir salata deneyimi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    İlk olarak lahana turşusu, havuç, patates ve kornişon turşusunu küp küp doğrayın. Konserve mantar ve bezelyeyi ilave edip tüm sebzeleri harmanlayın. Tuz ve beyaz toz biber ekleyip tekrar karıştırın.
  • 2
    Sos için tüm malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız sebze karışımını marul yapraklarına paylaştırın. Üzerine sos gezdirip servis yapın.

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