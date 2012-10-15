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Öğünler Salata Vanilya ve badem aromalı kaselerde meyve salatası

Vanilya Ve Badem Aromalı Kaselerde Meyve Salatası

Vanilya Ve Badem Aromalı Kaselerde Meyve Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yumurta akını çırpıp, ayçiçeği yağı, vanilya ve badem esansı ekleyin.
  • 2
    Ayrı bir kapta un, mısır nişastası, tuz ve toz şekeri harmanlayıp, su ekleyin.
  • 3
    Daha sonra yumurtalı karışıma ilave edip, akıcı kıvamlı bir karışım elde edin. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Karışımın çeyreğini dökün. Tepsiyi elinizde sallayarak, karışımın dairesel şekilde yayılmasını sağlayın.
  • 4
    Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, üzeri hafif kızarana dek pişirin. Spatula ile tepsiden alın. Komposto kasesi büyüklüğündeki bir kaba, ters çevirip yerleştirin.
  • 5
    Soğuyunca kaseden çıkarın. Tüm karışımı aynı şekilde hazırlayın. İçlerine doğranmış mevsim meyveleri yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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