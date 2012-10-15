Vanilya Ve Badem Aromalı Kaselerde Meyve Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurta akını çırpıp, ayçiçeği yağı, vanilya ve badem esansı ekleyin.
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2
Ayrı bir kapta un, mısır nişastası, tuz ve toz şekeri harmanlayıp, su ekleyin.
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3
Daha sonra yumurtalı karışıma ilave edip, akıcı kıvamlı bir karışım elde edin. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Karışımın çeyreğini dökün. Tepsiyi elinizde sallayarak, karışımın dairesel şekilde yayılmasını sağlayın.
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4
Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, üzeri hafif kızarana dek pişirin. Spatula ile tepsiden alın. Komposto kasesi büyüklüğündeki bir kaba, ters çevirip yerleştirin.
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5
Soğuyunca kaseden çıkarın. Tüm karışımı aynı şekilde hazırlayın. İçlerine doğranmış mevsim meyveleri yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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