Ton Balıklı Ispanak Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanakları yıkayıp suyunu süzün. Yapraklarını saplarından ayırın. Ton balığının suyunu süzüp, çatalla didikleyin.
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2
Greyfurtu sıkıp suyunu çıkartın. Soya sosu, hardal, tuz, karabiber, limon suyu, greyfurt suyu ve zeytinyağını karıştırın.
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3
Ispanak yapraklarını servis tabağına alın. Karışımı ıspanakların üzerine gezdirin.
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4
Ton balığını salatanın üzerine yayın. Turplarla ve limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın
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