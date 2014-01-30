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Öğünler Salata Ton balıklı ıspanak salatası

Ton Balıklı Ispanak Salatası

Ton Balıklı Ispanak Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ispanakları yıkayıp suyunu süzün. Yapraklarını saplarından ayırın. Ton balığının suyunu süzüp, çatalla didikleyin.
  • 2
    Greyfurtu sıkıp suyunu çıkartın. Soya sosu, hardal, tuz, karabiber, limon suyu, greyfurt suyu ve zeytinyağını karıştırın.
  • 3
    Ispanak yapraklarını servis tabağına alın. Karışımı ıspanakların üzerine gezdirin.
  • 4
    Ton balığını salatanın üzerine yayın. Turplarla ve limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın

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