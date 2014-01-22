Tofu Salatası
Taze yeşillikler ve hafif soslarla zenginleşen tofu; sağlıklı, modern ve besleyici bir salata seçeneği.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tofuyu küçük kareler şeklinde kesin ve zahtere batırıp teflon tavada ızgara yapın. Karışık Akdeniz yeşilliklerini derin bir kaseye alın. Yeşilliklerin üzerine bir parmak kalınlığında, uzunlamasına kestiğiniz kırmızı biberi ve tofu parçalarını yayın.
-
2
Hepsinin üzerine keten tohumu serpin. Ayrı bir kapta limon suyunu ve zeytinyağını karıştırarak salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL