Tofu Salatası

Tofuyu küçük kareler şeklinde kesin ve zahtere batırıp teflon tavada ızgara yapın. Karışık Akdeniz yeşilliklerini derin bir kaseye alın. Yeşilliklerin üzerine bir parmak kalınlığında, uzunlamasına kestiğiniz kırmızı biberi ve tofu parçalarını yayın.