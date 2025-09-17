Tarif Ara
Öğünler Salata Caprese salatası

Caprese Salatası

Caprese Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

İtalyan yazının tüm lezzeti tabağınızda! Taptaze domates, kremamsı mozzarella ve mis kokulu fesleğen... Caprese, sadeliğin en şık halidir.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Domatesleri yıkayıp kurulayın. Sap kısımlarını temizleyin. Keskin bir bıçakla 1 cm kalınlığında yuvarlak dilimler hâlinde doğrayın. Mozzarella peynirini de aynı şekilde dilimleyin. Peynirin fazla suyunu almak için dilimleri kağıt havlu ile hafifçe kurulayabilirsiniz.

  • 2

    Servis tabağını düz bir zemine yerleştirin. Domates ve mozzarella dilimlerini sırayla, yarım ay şeklinde üst üste gelecek biçimde dizin. Katmanlar arasında boşluk bırakmadan ama malzemeleri ezmeden dizmeye özen gösterin. Aralarına bütün taze fesleğen yapraklarını yerleştirin.

  • 3

    Küçük bir kasede sızma zeytinyağını ve kekiği karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir kaşık yardımıyla salatanın üzerine eşit şekilde gezdirin.

  • 4
    Son olarak yeteri kadar tuz ve taze çekilmiş karabiber serpin. Salatayı bekletmeden servis yapın.

