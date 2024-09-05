Taze Patates Salatası
Taze patatesler ile yaptığımız taze patates salatası sağlıklı ve lezzetli bir tarif
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Taze patatesleri tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayana kadar haşlayın. Ocaktan alıp suyunu süzdürün. Patateslerin kabuklarını soyup büyük kalacak şekilde dilimleyin. Üzerine irice doğranmış kırmızı soğan, taze soğan, dereotu ve kapari ilave edin.
-
2
Salata sosunu kavanozunda iyice çalkalayıp ılık salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp 5 dakika dinlendirin ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL