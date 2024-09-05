Tarif Ara
Öğünler Salata Taze patates salatası

Taze Patates Salatası

Taze Patates Salatası
KOLAY

Taze patatesler ile yaptığımız taze patates salatası sağlıklı ve lezzetli bir tarif

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kuskus Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Kuskus Salatası

Hellimli Salata
KOLAY

Hellimli Salata

Vişne Sirkeli Yeşil Salata
20 DAKİKA

Vişne Sirkeli Yeşil Salata

Hellim Peynirli Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Hellim Peynirli Salata