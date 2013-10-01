Tavuklu Kuzukulağı Salatası
Tavuklu kuzukulağı salatası, lezzetli ve renkli görüntüsüyle sofralarınıza renk katacak yeni bir tattır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuğu haşlayıp iri parçalara ayırın. Makarnayı haşlayıp süzün. Kuzu kulağını yıkayıp kuruladıktan sonra incecik kıyın. Kuzukulağı, tavuk parçaları, doğranmış domates, makarna ve bebek mısırı harmanlayın.
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2
Üzerine mısır, beyaz peynir, karabiber ve tuz ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyu gezdirip servis yapın.
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