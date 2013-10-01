Tarif Ara
Öğünler Salata Tavuklu kuzukulağı salatası

Tavuklu Kuzukulağı Salatası

Tavuklu Kuzukulağı Salatası
ORTA

Tavuklu kuzukulağı salatası, lezzetli ve renkli görüntüsüyle sofralarınıza renk katacak yeni bir tattır.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Taze Patates Salatası
KOLAY

Taze Patates Salatası

Havuçlu Deniz Fasulyesi
KOLAY 10 DAKİKA

Havuçlu Deniz Fasulyesi

Vişne Sirkeli Yeşil Salata
20 DAKİKA

Vişne Sirkeli Yeşil Salata

Karnabahar Kısırı
KOLAY 20 DAKİKA

Karnabahar Kısırı