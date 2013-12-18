Tahinli Piyaz
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuru fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzüp, haşlayın.
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2
Tahini derin bir kaba alıp, içine dövülmüş sarımsak, limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuz ekleyip, karıştırın.
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3
Fasulyeyi derin bir kaba alın. Üzerine kıyılmış soğan ve tahinli karışımı boşaltın. Tüm malzemeyi karıştırın.
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4
Maydanoz, limon dilimi ve pul biberle süsleyip servis yapın.
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