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Öğünler Salata Tahinli piyaz

Tahinli Piyaz

Tahinli Piyaz
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuru fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzüp, haşlayın.

  • 2

    Tahini derin bir kaba alıp, içine dövülmüş sarımsak, limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuz ekleyip, karıştırın.

  • 3

    Fasulyeyi derin bir kaba alın. Üzerine kıyılmış soğan ve tahinli karışımı boşaltın. Tüm malzemeyi karıştırın.

  • 4

    Maydanoz, limon dilimi ve pul biberle süsleyip servis yapın.

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