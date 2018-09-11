Sotelenmiş Mor Lahana Salatası
Lahananın en leziz hali... İşte Sotelenmiş Mor Lahana Salatası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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Mor lahanayı ince kıyıp zeytinyağında 5 dakika soteleyin. Ocaktan alıp ılıtın. Üzerine ceviz, mısır, dilimlenmiş kornişon turşu, kıyılmış maydanoz, limon suyu ve tuz ilave edip harmanlayın. Çırpılmış süzme yoğurtla iyice karıştırıp servis yapın.
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